Inbraak in leegstaande woning BVDH

24 december 2019

12u37 0

Begin deze week stelde de politie Lanaken-Maasmechelen een inbraak vast in een leegstaande woning aan de Maaseikersteenweg in Lanaken. Er werd niets gestolen en de inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen 20 december en 23 december. De politie kwam overigens ook nog ter plaats bij een verkeersongeval. Maandagavond rond 17 uur was er een kop-staartbotsing op de Steenweg in Lanaken. Eén bestuurder werd lichtgewond en moest voor verzorging naar het ziekenhuis.