In totaal al 217 pv’s opgesteld door politiezone Lama voor het niet-naleven van de coronamaatregelen Jempi Welkenhuyzen

14 april 2020

12u33 0 Lanaken De politie van de zone Lama (Lanaken-Maasmechelen) heeft sinds de afkondiging van de coronamaatregelen 217 pv’s opgesteld. De maatregelen zijn sinds 13 maart van kracht.

Tussen 13 maart en 13 april noteerde de politie 217 inbreuken tegenover de coronamaatregelen. Daarvan werden er 91 gevallen vastgesteld in Lanaken en 126 pv’s werden genoteerd in Maasmechelen. Bij de grenscontroles in Lanaken liepen 47 mensen tegen de lamp. In totaal werden 68 personen geverbaliseerd voor het overtreden van de samenscholing en 146 mensen deden toch een niet-essentiële verplaatsing. Ook werden er drie inbreuken vastgesteld in handelszaken. Die werden dan ook gesloten.