IN BEELD. Moederdag in het spoor van de bloemist aan huis: overal lachende gezichten Birger Vandael

10 mei 2020

20u43 2 Lanaken Deze zondag werden alle moeders in Vlaanderen letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Geen sinecure, want de bloemenwinkels moesten nog tot en met vandaag gesloten blijven. Robert Aussems en Maggy Claesen van ‘Bloemenweelde’ uit Veldwezelt besloten om dan maar bloemen aan huis te leveren. Wij volgden hen een hele dag.

Robert en Maggy openden hun zaak in 1976 en werden de vaste bloemist van tal van families in de buurt. Hun slogan ‘Bij geboorte en trouw, bij feest en rouw’ past dan ook perfect bij hun ‘commerce’. Of het nu om een geboorte van een nieuwe kleinkind, dan wel de begrafenis van een grootvader ging, het gebeurde met bloemen van Bloemenweelde.

Een crisis zoals die in 2020 hadden de zaakvoerders echter nog nooit meegemaakt. Daarom besloten ze om met Moederdag boeketjes op bestelling te leveren aan huis. De winkel bleef gesloten, maar de moeders konden toch bedankt worden voor hun tomeloze inspanningen.

Uitverkocht

De service was voor het weekend al volledig uitverkocht. Toch bleven de telefoontjes ook zondag nog binnenkomen. De klanten die er op tijd bij waren, kregen in elk geval waar voor hun geld. Tussen de foto’s van onze fotografe zult u dan ook alleen maar lachende en ontroerde gezichten zien.