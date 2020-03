Huisartsen werken samen met OCMW om hulpvragen in te lossen Jempi Welkenhuyzen

16 maart 2020

15u46 0 Lanaken Het gemeentebestuur van Lanaken heeft de afspraak gemaakt met de huisartsen dat dokters die geconfronteerd worden met hulpbehoevende patiënten het Sociaal Huis van het OCMW mogen verwittigen. De OCMW-medewerkers zullen daarna overnemen en ingaan op de hulpvraag.

Het gemeentebestuur krijgt momenteel nogal wat aanbiedingen van inwoners die solidair zijn en boodschappen willen doen en andere hulpvragen inlossen van medemensen. Burgemeester Marino Keulen (Open-Vld): “Het is fijn om vast te stellen dat het beste in mensen bovenkomt. Best kijkt men in de eerste plaats naar familie en mensen in de buurt.”

Verder heeft het gemeentebestuur afgesproken dat als huisartsen geconfronteerd worden met hulpvragen van patiënten dit kan worden doorgespeeld aan het Sociaal Huis. Dan zullen de OCMW-medewerkers de aankopen doen in winkels of bij de apothekers.