Horeca kan rekenen op coronasteun tot 10.000 euro Jempi Welkenhuyzen

29 mei 2020

17u18 0 Lanaken Kan de horeca weer open vanaf 8 juni? Alle ogen zijn gericht op de zgn. GEES, de expertengroep die zich over de exitstrategie en de corona maatregelen buigt. Lanaken is er alleszins klaar voor. De gemeente wil elk kerkdorp weer bruist en steunt nieuwe of bestaande horecazaken, die renoveren of investeren in hun zaak met een horecapremie die kan oplopen tot 10.000 euro.

Toekomstige en bestaande horeca uitbaters kunnen de horecapremie aanvragen voor kosten die werden gemaakt voor de inrichting van het horecagedeelte bij hun zaak. Dit kan gaan van behang- en schilderwerken, bepleistering, schrijnwerk, vloeren, isolatie en dergelijke meer. De premie bedraagt maximum 50 procent van het totale factuurbedrag. Niet ecologische uitgaven kunnen tot 5000 euro worden gerecupereerd. Bij ecologische investeringen of een ecologisch horecaconcept zoals een zaak met enkel lokale producten, een vegan zaak of een initiatief tot korte keten initiatief loopt de premie op tot 10.000 euro.

Schepen van economie Astrid Puts: “ We hadden deze premie voorzien in ons meerjarenplan. Het is dus geen extra steunmaatregel. Maar op deze manier kunnen we de hard getroffen horecasector nu wel extra ondersteunen.”

Horeca uitbaters kunnen de premie aanvragen bij de dienst lokale economie. Voor meer informatie: economie@lanaken.be of tel: 089 730 799.