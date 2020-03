Horeca creatief in crisissituatie Jempi Welkenhuyzen

13 maart 2020

12u06 0 Lanaken Nu de federale regering in versterkte fase 2 de horeca laat sluiten, zoeken de ondernemers zelf creatieve oplossingen. Zo blijken sommige frituren toch geopend en gaan chefs aan huis koken.

Bij ‘t Bouletje in Veldwezelt kan men nog frieten bestellen. Uitbaatster Anastasia Eyckenboom laat weten dat ze, na advies van de gemeente Lanaken, toch geopend mogen blijven. En ook de normale openingsuren blijven van kracht. “ We mogen echter geen zitplaatsen meer aanbieden, dus rekenen we op telefonische bestellingen, waardoor er niet veel volk in de zaak moet wachten en de bediening vlot loopt, “ luidt het.

Chef Danny Vanderhoven (Lanaken) gaat nu aan huis koken. Morgen roert hij al in de pannen bij oude klanten uit zijn zaak De Griffie in Hasselt. “Ze willen graag anoniem blijven, maar het gaat om tien mensen. Ze krijgen een lekker vier gangenmenuutje, inclusief aperitief en koffie toe.”