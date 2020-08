Hoogbegaafde leerlingen zijn thuis in VBS Aan de Basis Jempi Welkenhuyzen

31 augustus 2020

16u20 0 Lanaken Het wordt vast een emotioneel weerzien voor de leerlingen en hun leerkrachten in VBS Aan de Basis in Smeermaas. Daar wordt opnieuw de kangaroeklas voor hoog begaafde kinderen in gereedheid gebracht, nadat deze vorig jaar door Corona online moest worden verder gezet.

VBS Aan de Basis is de enige school van de Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs in Lanaken die een afdeling voor hoogbegaafde kinderen heeft. Momenteel zijn er vijf kinderen ingeschreven, één leerling maakt intussen de overstap naar het secundair onderwijs. Het betreft leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar. Ze komen één keer per week gedurende twee uur samen voor een gesprek en opvolging.

“ Deze leerlingen krijgen extra uitdagende leerstof. We werken met binnenklas differentiatie voor wiskunde en taal. Naar wereldoriëntatie laten we hen thema’s uitwerken. Daarnaast begeleiden we hen met ‘leren leren’ om zich voor te bereiden op het middelbaar. En we werken aan hun werkhouding, zodat ze beter omgaan met hun hoogbegaafdheid”, aldus directeur Paola Vecchio.

VBS Aan de Basis krijgt hierbij begeleiding van het Expertisecentrum Exentra, waar zeven leerkrachten een speciale training volgden.

“Het is jammer dat door besparingen er nog slechts uitzonderlijk IQ-testen worden afgenomen door het Centrum voor Leerling Begeleiding. Daardoor missen we vaak een vroege signalering, denk aan zgn. ‘sterk lerende kleuters’. Toch hopen we na intake en overleg met alle partijen weer tegen de herfst te starten.”