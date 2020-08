Hondenlosloopweide verplaatst na burenprotest Jempi Welkenhuyzen

27 augustus 2020

16u08 1 Lanaken Het ziet ernaar uit dat Lanaken geen hondenlosloopweide krijgt aan de Sportstraat. Buurtbewoners hebben daartegen geprotesteerd. Toch laat de gemeente het idee voor een afgebakende zone niet varen. Er wordt gezocht naar een nieuwe plek, luidt het.

In februari werden hondenbezitters en buurtbewoners samengebracht voor een informatievergadering. Er zou een uitloopweide komen op Domein Pietersheim in de buurt van de Sportstraat, achter de dokterspraktijk. Dat stootte echter op fel verzet van de buren. Ze vonden de inplanting, vlak achter een woonzone, ongelukkig gekozen. Ze vreesden ook voor hondenpoep en geluidsoverlast in en rond de weide.

“En dus trokken de hondenbezitters zich terug”, aldus Johnny Rutten, spreekbuis van PDG (Progressief Democratische Groep) en zelf vrijwilliger op de kinderboerderij van Pietersheim. “Nochtans is zo’n losloopweide fijn voor de hond en het baasje. Men kan er ook sociale contacten leggen.”

Patrick Maesen, voorzitter van Domein Pietersheim vzw, toont begrip voor beide partijen. “We gaan op zoek naar een andere plaats op het terrein. De hondenlosloopweide zit zeker nog in onze pen. Maar door corona is alles een beetje vertraagd.”