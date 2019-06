Hond of poes vermist? bel Bernadette! Jempi Welkenhuyzen

Sinds kort bestaat de stichting ‘Vermiste Pootjes’. Doel is verloren gelopen of vermiste poezen en honden terug bij hun baasje te brengen. Eén van de bekende gezichten achter de vzw is Bernadette Nelissen uit Veldwezelt. Zij ijverde eerder al voor een diervriendelijke aanpak van vuurwerk.

“ We zijn haast alle dagen op pad, hebben vrijwilligers in alle hoeken van het land. We starten bij het opsporen met een flyer. Die delen we overal uit. We openen een chat met de baasjes en plaatsen een bericht op Facebook. Daarnaast gaan we actief op zoek. We volgen sporen, eventueel met een speurhond of kijken op camera’s. Gespotte katten of honden vangen we op en lezen de chip uit zodat die weer naar de eigenaar kunnen. Dieren zonder chip brengen we naar het asiel. We zijn een vzw opgestart en zeer actief. Vrijwilligers en giften zijn altijd welkom.

Voor meer info: https://www.facebook.com - ‘Vermiste pootjes’