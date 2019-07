Hittegolf? Speelplein blijft open! Jempi Welkenhuyzen

24 juli 2019

10u46 0

Ondanks de hittegolf blijft het speelplein open. Vandaag, donderdag en vrijdag gaat de speelpleinwerking gewoon door. De jeugddienst neemt wel maatregelen. Zo zullen er weinig buitenactiviteiten worden georganiseerd en is er extra water en zonnemelk voorzien.

“ Het thema van de speelpleinwerking is ‘Hollywood’. Omdat er weinig schaduw op de terreinen is, blijven de kinderen veel binnen, passen we het programma aan en kijken we naar films. In de gezamenlijke binnenruimtes staan er ventilatoren. Verder voorzien we extra water, ijsjes en zonnemelk. Ook zijn er waterslangen waarmee de kids kunnen spelen als ze toch naar buiten gaan. We organiseren geen activiteiten die fysieke inspanningen vergen, “ aldus Yven Schoofs, woordvoerder van de gemeente.

Op het speelplein houden de monitoren zo’n 150 tot 200 kinderen fris. Op de mobiele speelpleinwerking, waarbij moni’s een bezoek brengen aan een buurt of deelgemeente nemen gemiddeld 40 kinderen deel. En ‘s woensdags komen er nog 10 tot 15 tieners chillen

“ Door de omstandigheden willen we de ouders vragen om de kinderen alleen te brengen als het echt nodig is. En doe kinderen een petje op en smeer ze vooraf al goed in met zonnecrème,” luidt het nog.