Herstel van bosranden zorgt voor verbinding van natuurgebieden Jempi Welkenhuyzen

11 augustus 2020

12u09 0 Lanaken De bosranden in de gemeentebossen van Lanaken en Gellik worden onder handen genomen. De stronken en de opslag van de woekerende exotische Amerikaanse eik en vogelkers zijn gefreesd. Het betreft stroken van 2 meter tot 10 meter die in het najaar streekeigen beplanting krijgen.

De gemeente kocht waardevolle gronden aan op de Gellikerheide. Dit kadert in een ambitieus bosbeheerplan. Zo is het maatwerkbedrijf De Winning gestart met het landschapsherstel door prikkeldraad, betonnen omheiningen, een chalet en een schuilhok op te ruimen. Naast zieke sparren en coniferen worden ook exoten verwijderd in de bosrand. Dit gebied maakt deel uit van een nog te realiseren natuurverbinding.

“De bedoeling is dat we via het herstel van de bosranden een open corridor aanleggen tussen de vijvers van de Hoefaert, die beheerd worden door vzw Orchis en de Vallei van de Munsterbeek, in exploitatie van Limburgs Landschap”, aldus duurzaamheidsambtenaar Bart Hoelbeek. De gemeente kocht ook 3 ha grasland aan waar we door een verschralingsproces een bloemrijk grasland creëren.”

Volgens schepen van Leefmilieu en Natuurbehoud Christel Gorissen (sp.a -Groen) zijn bosranden met veel structuur zeldzaam in Vlaanderen. “Een goede bosrand bestaat uit een struik- of hakhoutzone en een zone met ruigtekruiden. We frezen er de exoten uit, waardoor de streekeigen bomen als zomereik en ruwe berk meer ruimte krijgen. Zo ontstaat er meer biodiversiteit. Hierdoor worden onze bossen weerbaarder tegen de klimaatverandering. ”