Heroïnelab ontdekt in Lanaken: 34 kilo onversneden heroïne in beslag genomen

Birger Vandael & Jempi Welkenhuyzen

25 februari 2020

18u14 2 Lanaken De federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg heeft dinsdag in het kader van een drugsonderzoek in de gemeente Lanaken een drugslab ontdekt. Een drugslab is in de provincie niet zeldzaam, maar bij dit lab ging het – in tegenstelling tot recente ontdekkingen De federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg heeft dinsdag in het kader van een drugsonderzoek in de gemeente Lanaken een drugslab ontdekt. Een drugslab is in de provincie niet zeldzaam, maar bij dit lab ging het – in tegenstelling tot recente ontdekkingen zoals afgelopen zondag – om een heroïnelab. “Maar liefst 35 kilo onversneden heroïne werd in beslag genomen”, klink het bij het parket.

Dinsdagochtend erg vroeg werden er in opdracht van de onderzoeksrechter synchroon op vijf plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, waarvan vier in België (gemeente Lanaken) en één in Nederland (Maastricht). Dat gebeurde in samenwerking met de lokale politie, politiezone Lanaken-Maasmechelen en de Nederlandse politie. De civiele bescherming was onder meer aan de slag in Neerharen, Smeermaas en Lanaken.

In Lanaken werden er materialen aangetroffen die werden gebruikt bij de productie van heroïne, onder andere twee hydraulische persen. De in beslag genomen heroïne vertegenwoordigt een straatwaarde van om en bij de 1.400.000 euro. Er werden eveneens meerdere voertuigen in beslag genomen. “Het betreft een internationaal drugsdossier en de inval kwam er op vraag vanuit Nederland”, liet burgemeester Marino Keulen (Open Vld) optekenen.

Vier verdachten gearresteerd

Vier verdachten, allen van Iraanse afkomst (waarvan twee de Nederlandse nationaliteit hebben, één de Belgische nationaliteit en een vierde verdachte een onbekende nationaliteit heeft), werden gearresteerd. Eén van hen blijkt een chemicus te zijn, die in één van de doorzochte panden in Lanaken verbleef. Zij worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Het onderzoek wordt verdergezet door FGP Limburg.

De vondst is al de tweede op drie dagen tijd in Limburg. Dit weekend werd er nog een groot drugslab opgerold in de Hazelereikstraat in Berg in Tongeren. Het lab bevond zich in een voormalig rendez-voushotel dat bekend stond als Trappenberg.