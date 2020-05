Herinrichting Populierenlaan op schema Jempi Welkenhuyzen

18 mei 2020

De herinrichting van de Populierenlaan in Rekem schiet goed op. Eind mei is het gedeelte tussen de Rekemerstraat en de Burgemeester Delwaidelaan klaar. Dan volgen de werken tussen de Rijksweg en de B. Delwaidelaan.

Het kruispunt zelf met de B. Delwaidelaan valt niet in de werfzone. De werken starten op maandag 25 mei. De aannemer begint ter hoogte van de B. Delwaidelaan en schuift op in de richting van de Rijksweg. Stuk voor stuk breekt hij de bestaande verhardingen op, legt hij riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Daarna volgt de wegopbouw met een nieuwe rijweg en fiets- en voetpaden. Bedoeling is dat alles klaar is tegen het bouwverlof.

In de werfzone zijn de woningen steeds toegankelijk voor voetgangers, maar voor gemotoriseerd verkeer is de bereikbaarheid beperkt. Tijdens de werken zelf wordt doorgaand verkeer omgeleid via de Groenstraat. Op het vernieuwde stuk van de Populierenlaan, tussen de B. Delwaidelaan en de Rekemerstraat, is er éénrichtingsverkeer mogelijk. De correcte signalisatie is aangebracht.