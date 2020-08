Herinrichting Populierenlaan half september klaar Jempi Welkenhuyzen

05 augustus 2020

09u30 0 Lanaken De herinrichting van de Populierenlaan in Rekem zal tegen half september klaar zijn. De drie scholen zijn dan weer rechtstreeks bereikbaar vanaf het kruispunt met de Rijksweg N78.

De Populierenlaan is momenteel nog afgesloten ter hoogte van de Rijksweg. Verkeer naar Oud-Rekem moet via de Groenstraat en de Rekemerstraat omrijden. Maar vanaf half september is de heraanleg van de Populierenlaan klaar en is er opnieuw verkeer mogelijk.

Minder goed nieuws voor de Hilarion Thanslaan. Die zal het volledige najaar beperkt of niet bereikbaar zijn. Om de fasering van de werken op te volgen, verwijst de gemeente naar de website www.lanaken.be/Leven/Openbare_werken.