Herinrichting kruispunt Smeermaas wordt aangepast Jempi Welkenhuyzen

16 juli 2020

17u19 0 Lanaken De gemeente Lanaken heeft samen het Agentschap Wegen en verkeer het kruispunt van de Maaseikersteenweg, met de Brugstraat en de Maastrichterweg grondig geëvalueerd. Het is daarbij duidelijk gebleken dat de herinrichting zijn doel voorbij schoot. Begin dit jaar telde men 19 ongevallen in 10 maanden tijd.

Volgens burgemeester Marino Keulen (Open-VLD) zat er een systeemfout in het verhaal. De gemeente stelde AWV in gebreke. Na overleg is besloten de afslagstrook naar de Brugstraat te verlengen en de betonblokken te vervangen door asfalt. De maatregelen dateren reeds van februari jl, maar door het coronavirus werden de werken, voorzien in april, uitgesteld tot augustus.

Van 24 tot en met 28 augustus worden de aanpassingen uitgevoerd. Tijdens de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de L.Pasteurstraat, de Maastrichterweg en komen er werflichten aan de grens met de Brusselseweg, waardoor beurtelings verkeer mogelijk wordt. Het busverkeer krijgt een alternatieve route via de Haegedoorn-, de L.Pasteur- en de Plantijnstraat naar de Kromme weg.