Heringericht kruispunt nog steeds te gevaarlijk: 19 ongevallen op 10 maanden tijd Jempi Welkenhuyzen

14 januari 2020

08u59 10 Lanaken De gemeente Lanaken stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in gebreke voor de herinrichting van het kruispunt in Smeermaas. Bedoeling was dat de verkeerssituatie veiliger werd, maar het tegendeel blijkt waar. In tien maanden tijd gebeurden er al 19 ongevallen.

De verkeerslichten zijn afgesteld op het doorstromend verkeer Brusselseweg-Maaseikersteenweg en er is een te korte voorsorteerstrook voor het afslaand bestemmingsverkeer. Daardoor wordt het zicht belemmerd. “Er zit een systeemfout in het verhaal”, aldus burgemeester Marino Keulen. “We hebben dit van meet af gecommuniceerd met AWV. Er bestaat echter een tegengestelde visie. Het AWV pleit voor doorstroming, maar dat is theorie. Links en rechts van het kruispunt liggen tal van woonstraten, naast een doorsteek naar Lanaken en Bosscherveld. De ingebrekestelling moet kracht bijzetten om tot een goede oplossing te komen.”