Heraanleg wegen Europark Jempi Welkenhuyzen

04 juni 2019

17u48 0

De gemeente heeft de lastvoorwaarden en procedure voor de opdracht van wegenwerken in het Europark goedgekeurd. Dat is samen met de Albertknoop een grensoverschrijdend bedrijventerrein van Lanaken met Maastricht.

Door het zware vrachtverkeer zijn duurzame funderingen in de wegherstelling dringend nodig. De raming van de werken bedraagt 197.465 euro.

Vanuit de CD& V en VB - oppositie is gevraagd de fiets- en wandelbrug in de buurt mee te nemen in de werken. Voorts vraagt men de ontsluiting van Smeermaas - centrum via een omleidingsweg doorheen het Europark waardoor de verkeersleefbaarheid in Smeermaas verbetert. Die scoort momenteel vrij zwak. Maastricht zou echter geen vragende partij zijn.De stad plant er een zonneweide met 60.000 zonnepanelen.