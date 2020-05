Hekwerken verwijderd, toegestaan verkeer kan grens weer over. Jempi Welkenhuyzen

04 mei 2020

15u33 0

Zoals gepland ging de grensovergang langs de Maas in Smeermaas terug open. Toegestaan verkeer kan weer vrij doorrijden van de Brugstraat via de Bosscherweg naar Maastricht. Periodieke politiecontroles moeten ervoor zorgen dat de federale maatregelen alsnog worden toegepast.

Momenteel zijn er zes vrijstellingen voor ‘essentiële verplaatsingen’: het woon-werk verkeer, mantelzorg, co-ouderschap, dierenwelzijn, partnerrelaties en binnenkort leerlingen verkeer. Drie categorieën blijven tot nader order verboden: familiebezoek, koop- en tanktoerisme. Er is geen statisch toezicht meer aan de grens; maar er zal wel periodiek worden gecontroleerd.

“Er is een grote verwevenheid tussen Lanaken en Maastricht,” aldus burgemeester Marino Keulen (Open-vld), “ denk aan onze 4400 grensarbeiders, of de 6800 Nederlanders die bij ons wonen en dat geeft een groot spanningsveld. Het openstellen is een middel-doel operatie.”

Keulen wil de politie meer inzetten in het binnengebied. Tussen 13 maart en 3 mei werden er 76 pv’s opgesteld rond corona aan de grens, maar 362 personen liepen tegen de lamp in de regio Lanaken-Maasmechelen zelf.

“Daarnaast wil ik de politie straks inzetten in de schoolomgeving en de winkels om de coronamaatregelen aan de praktijk te toetsen. Ook op andere domeinen is politieopvolging vereist, bv het intra familiaal geweld, “ aldus Keulen.