Hekken aan kleine grensovergang verwijderd Jempi Welkenhuyzen en Emily Nees

04 mei 2020

15u33

De kleine grensovergang langs de Maas in Smeermaas is sinds maandag weer open. "Het is een versoepeling, maar ik wil ook duidelijk stellen dat het nog niet gaat om het volledig openstellen van de kleine grens", klinkt het bij burgemeester Keulen. Enkel voor essentiële verplaatsingen kan je doorrijden van de Brugstraat naar de Maastrichtse Bosscherweg. Periodieke politiecontroles moeten ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd.

Het is zover: geen dranghekken meer aan de kleine grens. “Er is een grote verwevenheid tussen Lanaken en Maastricht”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld). “Denk maar aan onze 4.400 grensarbeiders, of de 5.000 à 6.000 Nederlanders die bij ons wonen.”

“Ik heb de vaste grensafsluiting door de technische dienst laten weghalen. Die opdracht heb ik gegeven in het kader van de bijkomende versoepelingen die de regering afgelopen weekend heeft aangekondigd”, legt burgemeester Marino Keulen uit.

“Maar ik wil ook duidelijk stellen dat het nog niet gaat om het volledig openstellen van de kleine grens”, vervolgt hij. Tanktoerisme, shoptoerisme en familiebezoek blijven dus nog steeds verboden.

Leerlingenvervoer

Wat wel is toegestaan, zijn de essentiële verplaatsingen. Het gaat dan om het woon-werkverkeer, mantelzorg, co-ouderschap, dierenwelzijn, partnerrelaties en binnenkort ook leerlingen. Denk daarbij aan scholieren en studenten uit Nederland, die bijvoorbeeld in België les volgen. Zij mogen weer de grens oversteken wanneer de schoolpoorten hier midden mei weer opengaan. Omgekeerd is dat ook toegelaten. “Zo kan het leerlingenvervoer vanaf 15 mei probleemloos de grens passeren.”

Nog een verandering: er is geen statisch toezicht meer. Wel zal er periodiek worden gecontroleerd. Keulen wil zich dan ook meer focussen op zijn eigen grondgebied. “Daarnaast wil ik de politie straks inzetten in de schoolomgeving en de winkels om de coronamaatregelen aan de praktijk te toetsen”, aldus Keulen. Ook aan de grensovergang in Veldwezelt zal de politie periodieke controles uitvoeren.