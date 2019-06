Heidebloem verhuist naar Europark Jempi Welkenhuyzen

21 juni 2019

Het gemeentebestuur van Lanaken en Heidebloem nv hebben de verkoop van 1, 8 hectare industriegrond in de industriezone Europark afgerond. Daarmee verankert Heidebloem haar activiteiten verder in Lanaken, waar het al bijna 70 jaar een vestiging heeft.

Bedoeling is dat de site eind volgend jaar operationeel is. Van daar uit zullen alle bussen naar bestemmingen binnen en buiten België vertrekken. Het betreft 90 bussen en 120 medewerkers die een nieuwe thuis vinden in een hypermoderne en klimaatvriendelijke vestigingsplaats hebben met nieuwe kantoren, werk- en bussenstelplaats. De investering bedraagt 3 miljoen euro.

“Bovendien investeren we nog eens 2,7 miljoen in 5 autocars en 3 lijnbussen”, zegt manager Philippe Samyn. Heidebloem is een dochter van Hansea, met 24 vestigingen in ons land. Het bedrijf is actief in alle vormen van het personenvervoer.

Schepen van economie Astrid Puts is tevreden dat het bedrijf in Lanaken verankerd blijft. Het is het resultaat van onze inzet voor een gunstig ondernemersklimaat, “ luidt het.