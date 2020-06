Haal je diploma op bij de drive-in proclamatie Jempi Welkenhuyzen

12 juni 2020

14u35 0 Lanaken Na een digitale rondleiding en inschrijving op school, kiest Technisch Instituut Sparrendal straks voor een drive-in proclamatie aan het einde van het schooljaar. Daarmee studeren leerlingen 6 TSO en 7 BSO op 25 juni veilig af met een onvergetelijk moment.

‘Drive-in’ mag letterlijk worden genomen. Ouders en leerlingen rijden binnen langs de voorzijde van de school (Bessemerstraat) en verlaten de campus via de achterkant door de Roelerdreef. Elke leerling krijgt een pakketje waarin een mondmasker zit, waarop de tekst staat #Tisgelukt, een tok, een flesje cava, een afscheidskaartje en uiteraard het diploma. Daarna volgt een fotomoment. “Een hapje en een drankje kunnen we tijdens dit feestelijk moment helaas niet aanbieden, maar we zorgen wel voor de nodige aankleding. Zo zal er tijdens het wachten een stand-up parkeerwachter zorgen voor entertainment. Het wordt een leuke editie, alsof de leerlingen door een McDrive rijden en een diploma ontvangen in plaats van een hamburger”, vertelt personeelsbeheerder Astrid Vanderfeesten.