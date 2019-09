Grenswachthulde dit jaar in het teken van de jeugd Jempi Welkenhuyzen

18 september 2019

08u42 0 Lanaken In Smeermaas vindt vrijdag de 51ste Grenswachthulde plaats. Dat gebeurt aan het monument voor de gesneuvelden in de Brugstraat. De hulde krijgt een doorstart met een nieuw bestuur.

De Grenswacht was een fietserseenheid die de bunkers verdedigde langs de Belgische grens of aan toegangswegen, bruggen en sluizen. Men kreeg een veelzijdige opleiding en was gekazerneerd in Lanaken. Het gehele regiment bestond uit 2.000 man. Slechts 550 soldaten overleefden de oorlog.

“De hulde staat dit jaar in het teken van de jeugd en de toekomst”, legt Joeri Vangelabbeek uit. Samen met Denis Geurts en Hendrik Stevens vormen ze het nieuwe bestuur. “We stappen in stoet op met vaandeldragers en er komen ook oude legervoertuigen. Na de bloemenhulde lezen leerlingen van Basisschool Aan de Basis gedichten voor. Naar de toekomst toe willen we dat educatieve luik uitbreiden, met een uitstap naar een oorlogssite en een interessante spreker.”

Vertrek om 13 uur aan het O.C. Jeugdpark. Voor meer info: grenswachtsmeermaas@gmail.com of 0486/85.12.40.