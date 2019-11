Grensoverschrijdende fietsroute herontdekt Karolingers Kasteel Jempi Welkenhuyzen

15 november 2020

16u12 0

Zopas werd tussen Lanaken en Maastricht een nieuw fietspad geopend. Het ligt in de zone tussen Smeermaas en Veldwezelt aan Belgische zijde en Malberg en Oud-Caberg aan Nederlandse zijde. Het drie kilometer lange pad doorkruist de landsgrens zelfs zeven keer en kadert in een nieuwe natuurverbinding van ca 13 hectare bij de Albertknoop.

Het fietspad is opgenomen in het recreatieve en functionele fietsroutenetwerk. Deze ‘archeoroute’ passeert langs een oudheidkundige vindplaats van een Karolingisch fort uit de vroege middeleeuwen. Het fort kwam aan het licht tijdens de leemontginning. Hier komt een rustplek en via een app wordt het historisch verhaal digitaal terug ontsloten.

Verder voorziet men een groene inkapseling van het fietspad. Met het terugplaatsen van de grenspaal komt een einde aan de grondwerken rondom de steenfabriek Wienerberger. De paal was tijdelijk verwijderd om een grondwal aan te leggen als buffer tussen de wijk Malberg en de fabriek. De beplanting ervan moet dagvlinders, vleermuizen, hagedissen en zelfs dassen aantrekken.