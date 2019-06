Grensoverschrijdende actie voor

verhoging van de minimumlonen LXB

14 juni 2019

12u00 0 Lanaken Militanten van de Belgische vakbond ABVV en het Nederlandse FNV hielden vandaag op de grens van Maastricht met Smeermaas in Lanaken een actie voor het optrekken van de minimumlonen. De actie liep onder het motto: fight for 14! Of anders gezegd: de twee vakbonden ijveren voor een minimumloon van 14 euro pr uur. “Bij ons is dat 9 euro per uur”, stelt Andres Vandereycken, secretaris bij het ABVV. “Het is zo’n 1600 euro bruto per maand. Netto krijgt de werkende een maand loon van goed 1100 euro. We vragen 14 euro: 2300 euro bruto, wat 1600 euro netto per maand. betekent.”

Petitie

De economische groei leidt volgens beide vakbonden tot nog hogere lonen. “Ze zijn met 10 à 15 procent gestegen terwijl de minimumlonen de afgelopen 10 jaar bij ons niet mee zijn gegroeid. Ze zijn op het niveau van 2008 gebleven. We stellen dat het aantal armen die werken stijgt. In de marge van de grensoverschrijdende actie werd een Fight for 14-picknick aan de boorden van de Maas gehouden. De twee vakbonden voeren elke 14 de van de maand actie voor een verhoging van de minimumlonen. “Vorige maand hebben we in Hasselt broden uitgedeeld”, laat Andres Vandereycken tot slot nog weten. De vakbonden delen ook postkaarten uit met een QR-code waarmee ze een petitie voor het optrekken van de minimumlonen kunnen ondertekenen.