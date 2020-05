Grensoverschrijdend schoolvervoer is een essentiële verplaatsing. Jempi Welkenhuyzen

02 mei 2020

Het oversteken van de grens tussen ons land en Nederland om naar school te gaan is zopas geregeld door de Nationale Veiligheidsraad. Dat heeft burgemeester Marino Keulen (Open-vld) bevestigd.

Het oversteken van de grens om in België naar school te gaan vanuit Nederland staat expliciet vermeld in de nieuwe maatregelen onder FAQ10. Dat is een afkorting voor het verslag ‘frequently asked questions’ dat naar de gemeente en politie wordt verstuurd. Hierdoor is de grensoverschrijdende verplaatsing sluitend geregeld,” aldus burgemeester Keulen. “ Daarenboven zijn er geen attesten van de scholen vereist. De verplaatsingen worden als essentieel erkend. Uiteraard geldt dit voor schoolverkeer in de twee richtingen. De politie is reeds op de hoogte. “