Grenscontroles goed opgevolgd, toch pv voor boodschappen. Jempi Welkenhuyzen

01 april 2020

De politiecontrole aan de grens tussen Maastricht en Lanaken wordt goed opgevolgd. Buiten woon-werk- of zorgverkeer bieden zich weinig automobilisten aan. Er werd slechts één procesverbaal opgesteld. Een ‘Nederbelg’ wilde zijn boodschappen meebrengen naar ons land en dat mag niet.

In totaal werden aan de grensovergang in Veldwezelt woensdag tot 19 uur 673 voertuigen gecontroleerd. Daarvan werden er 37 terug gestuurd. Eén Nederbelg die in Maastricht werkt, kreeg een boete van 250 euro omdat hij na zijn werk nog boodschappen deed. Een vrouw mocht door als ze haar boodschappen aan de grens liet staan.

“Alleen zo kunnen we het corona virus onder controle krijgen, “ luidt het, “ want via boodschappen kan het virus ons land binnen komen. Woon-werkverkeer is toegestaan, maar boodschappen niet. Ook niet in combinatie met het werk. Dat is geen essentiële verplaatsing. “