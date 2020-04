Grenscontroles door corona zeer efficiënt Jempi Welkenhuyzen

03 april 2020

Voor de tweede keer op rij sluit Lanaken de grensovergangen in Smeermaas hermetisch af. Alleen de grenspost in Veldwezelt is gecontroleerd open.

Telkens op woensdag en vrijdag worden de grensovergangen richting Maastricht afgesloten. Op die manier wil burgemeester Marino Keulen (Open - vld) verhinderen dat er ‘kooptoeristen’ naar de markt in Maastricht gaan. Die is afgelopen week beperkt en alleen voor voeding weer heropend. Vandaag, vrijdag, mogen er 49 kramen staan. Onverantwoord, vindt Keulen. Ook de Nederlandse Limburgse Liberale Partij Maastricht (LPM) zegt dat de heropening haaks staat op het Nederlands algemeen beleid. Keulen heeft tot nu toe geen reactie meer gekregen uit Maastricht. Datzelfde beaamt raadslid Nuyts (LPM) die een schrijven richtte aan haar burgemeester van Maastricht. Ook daar is het windstil. “Wij blijven de grens aan de Maaseikersteenweg consequent afsluiten op momenten van de markt. En we controleren minutieus aan de grens in Veldwezelt, “ aldus Keulen.

Dat de controle vruchten afwerpt blijkt uit de cijfers van de politie Lama (Lanaken-Maasmechelen). Zo werden in het kader van corona tussen 13 en 31 maart al 58 pv’s opgesteld, waarvan 27 in Lanaken en 31 in Maasmechelen. Het betrof 22 overtredingen op samenscholing en 33 rond niet-essentiële verplaatsing. Aan de grens in Lanaken gingen 23 mensen op de bon.