Grens met Maastricht tijdelijk hermetisch dicht Jempi Welkenhuyzen

01 april 2020

10u36 4 Lanaken Acht medewerkers van de gemeentelijke technische dienst hebben de grensovergang naar Nederland aan de Maaseikersteenweg in Smeermaas hermetisch afgesloten. De overgang blijft dicht tot 14.30 uur. Er is toezicht door de wegpolitie van de zone Lama (Lanaken-Maasmechelen).

Eén en ander is het gevolg van de beperkte heropening van de woensdag- en vrijdagmarkt in Maastricht. In tijden van de verspreiding van het coronavirus en conform de Belgische richtlijnen vindt Lanakens burgemeester Marino Keulen (Open Vld) dat niet kunnen. Het is ook geen vorm van goed nabuurschap.

“Om het ‘kooptoerisme’ tegen te gaan, sluit ik tijdelijk de grenzen op woensdag en vrijdag. Ik heb hierover met de burgemeester van Maastricht gecommuniceerd en ze ‘neemt akte’ van onze maatregel”, aldus Keulen, die hoopt dat men alsnog begrip heeft voor de situatie.

Maastrichts raadslid Kitty Nuyts (Liberale Partij Maastricht) is alleszins mee in het verhaal : “Ik begrijp dat België ons dit niet in dank afneemt. Het heropenen van de markt, ook al is dat om de supermarkt te ontlasten, staat haaks op het streng beleid om het virus in de ban te krijgen in onze buurlanden. We moeten allemaal solidair zijn.”