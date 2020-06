Gouden priesterjubileum voor pastoor Lambrechts Jempi Welkenhuyzen

28 juni 2020

15u33 0 Lanaken Exact vijftig jaar nadat Simon Lambrechts zijn eerste mis opdroeg in het H.Hartcollege van Lanaken, werd zijn gouden priesterjubileum gevierd in de hoofdkerk St. Ursula. Lambrechts hoorde tot de eerste priesterwijdingen van het nieuwe Bisdom Hasselt. Nu met pensioen steekt pastoor Simon af en toe nog een handje toe in één van de parochies van de Pastorale Eenheid Damiaan De Veuster.

Simon Lambrechts startte zijn priesterschap in Lanklaar, kwam nadien in Veldwezelt terecht en eindigde zijn carrière in Kolderbos, As en Niel bij As. Daarbij vormde multiculturaliteit en - kerkelijkheid altijd de rode draad. Als gezel van de Bouworde trok de polyglot door Europa en stichtte hij in 1990 het Abrahamhuis in Genk. Een huis dat zorgt voor wederzijdse ontmoeting tussen kerken en godsdiensten. Zo ook het ontwikkelingsproject in Sri Lanka. Maar evenzeer was er zijn intense inzet voor de lokale gemeenschap in Limburg. Het tekent pastoor Simon. Inplaats van polarisatie pleit hij voor samenwerking over alle grenzen heen. Dat blijkt aan het einde van de viering wanneer de Marokkaanse moslimgemeenschap als dank uit de koran citeert , zuster Lutgard namens Het Abrahamhuis spreekt en er woorden van lof komen door Joris Jans namens de federatie. Het gemeentebestuur bedacht Lambrechts met een geschenkmand en een financiële enveloppe.