Goede cijfers en positieve evolutie wzc Bessemerberg Jempi Welkenhuyzen

23 april 2020

10u02 0

Afgelopen week werden alle bewoners en het personeel van wzc Bessemerberg getest op het Covid-19 virus. De resultaten bleken verrassend gunstig.

Van de 161 geteste bewoners en personeelsleden bleken er slechts drie positief. Twee bewoners, die positief bleken, verblijven nu op de Covid-afdeling. Ook eén personeelslid testte positief. Op de Covid-afdeling van wzc Bessemerberg verblijven momenteel nog negen bewoners. Er werden al twaalf bewoners genezen verklaard. Die mochten terugkeren naar hun vertrouwde kamer.

Wzc Ludinaca werd intussen door de overheid geselecteerd om alle personeelsleden te testen. Dat gebeurt begin volgende week . Bewoners, die ziektesymptomen vertonen, worden echter reeds onmiddellijk getest. Op de aparte Covid-afdeling van wzc Ludinaca verblijven momenteel vier bewoners. Ook hier werd één bewoner genezen verklaard.

“ We zijn ontzettend blij met deze positieve evolutie. Het is een bevestiging dat de genomen beschermmaatregelen werken en dat onze aparte Covid-afdelingen een afdoend schild vormen voor verdere verspreiding. Het geeft aan dat onze huidige manier van werken effectief is en absoluut verder streng moet aangehouden worden, “ aldus directeur Patrick Claes.