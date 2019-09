Glo’art verwijdert kunstwerken Kuifje uit collectie Jempi Welkenhuyzen

17 september 2019

Het ziet er naar uit dat het kunstencentrum Glo’art in Neerharen betrokken is bij een dispuut tussen de galerij en de stichting Moulinsart, die waakt over de rechten van stripfiguur Kuifje. De Italiaanse artieste Laura Mega (Rome) had vier werken in was, inkt en canvas voor de kunstcollectie van Glo’art ontworpen. Daarin speelt de jonge stripheld een rol. Dat blijkt niet naar de zin van Moulinsart, die erom bekend staat op het beschermen, beheren en gebruik van de afbeeldingen van Kuifjes wereld.

Moulinsart procedeert tegen iedereen die zonder toestemming afbeeldingen van Kuifje gebruikt. Ook als dat parodieën, spotprenten of kunstwerken betreft. Een juridisch medewerker baseert zich hiervoor op het auteurs- of merkrecht. Rechten van de papieren albums liggen bij uitgeverij Casterman, alle overige worden beheerd door de nabestaanden van tekenaar Hergé. En dus kreeg Glo’art een aanmaning van de raadsman in de bus. Wellicht tot het betalen van royalties.

Bij Glo’art zien ze dat anders. Veeleer een knipoog. De kunstenares heeft tijdens haar verblijf in Lanaken gekozen om iconisch werk van een Belgische striptekenaar te verwerken in haar werk als een eerbetoon. De keuze is gebaseerd op artikel 10.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Dit maakt dat er geen sprake is van een inbreuk. Maar Glo’art wil de controverse niet in de hand werken en heeft beslist om de canvasdrukken niet langer te exposeren, noch te verkopen.