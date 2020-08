Gewelddadige klant slaat toog ijssalon stuk Jempi Welkenhuyzen

15 augustus 2020

20u41 8 Lanaken Een klant met twee kindjes ging gisteren barbaars tekeer in het Rekemse ijssalon Mario’s Ice omdat hij een mondmasker moest dragen. Toen de jobstudente hem daar op attent maakte sloeg hij het plexiglas op de toog aan diggelen.

“ Een klant kwam de zaak binnen om voor zijn twee kindjes een ijsje te bestellen. Toen jobstudente Chiara hem liet verstaan dat hij een mondmasker moest dragen vooraleer ze de bestelling zou opnemen, sloeg hij woedend het plexiglas stuk, stampte een stuk uit de toog en smeet hij de servettenhouder in het rond. Onze studente hield er gelukkig slechte enkele plekken over aan de schouder, maar de schrik zit er wel in ”, aldus uitbater Wouter.

Er werd klacht neergelegd bij de politie. Die bekeek de filmopnames van de zaak en vaardigde een opsporingsbevel uit. “ De politie neemt de zaak hoog op, aangezien hier geweld gebeurde in aanwezigheid van twee kleine meisjes”, luidt het.