Gesloten grens wordt probleem als scholen opengaan Jempi Welkenhuyzen

21 april 2020

Wat als de basisscholen straks terug open mogen, maar de grenzen gesloten blijven ? Die vraag stellen de directies zich in de grensgemeenten. Zo ook bij Vrije Basisschool Aan de Basis. Daar komt 60 procent van de leerlingen uit Nederland. Meer nog: twee leerkrachten wonen aan de andere kant van de grens!

Zodra de scholen terug opengaan, voorziet VBS Aan de Basis alvast veiligheidsmaatregelen. Zo wordt ‘social distancing’ toegepast, komen er plexischermen en mondmaskers, naast flappen aan de klasdeuren die de luchtstroom beperken. Maar hét probleem vormt de toestroom van de leerlingen. Aangezien er 60 procent van de 350 kinderen uit Nederland komt, hoopt de directie dat ook de grenzen opengaan. “ Anders moeten de kids uit Maastricht en omstreken thuis ‘online’ les volgen, via het zgn. ‘Bednet’-systeem. Dat is een synchroon internetsysteem. Bundels en lesblaadjes kunnen ouders ophalen aan de grens of indien dat echt niet lukt, worden ze thuis gebracht door onze 2 Nederlandse leerkrachten. Die hebben een doorgangsbewijs, ” vertelt directrice Paola Vecchio.

De ervaring met zgn. “aanlooplessen’ is momenteel goed. Bijna alle ouders hebben hun kinderen ingelogd. “Twee leerkrachten zijn op huisbezoek geweest bij wie we niet bereikten. Ook dat is nu ok.”

Ouders stellen intussen veel vragen over de schooltoetsen en de uitreiking van getuigschriften. “We zullen de vorderingen bespreken met de klassenraad en wie niet slaagt kan inhalen tijdens een zomerklas, mocht die er komen, “ aldus Vecchio.