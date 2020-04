Gemeenteraad live op YouTube Jempi Welkenhuyzen

24 april 2020

11u12 1 Lanaken Door de coronamaatregelen komt de gemeenteraad niet meer fysiek samen. Voor het eerst zal de raad dan ook digitaal plaatsvinden en live worden uitgezonden op YouTube.

De raadsleden zullen elk van thuis uit of vanuit het gemeentehuis deelnemen aan de videoconferentie. Het publiek kan de zitting van 27 april vanaf 20 uur thuis online volgen. Er staan 40 punten op de agenda. Daarbij onder andere de eedaflegging van de nieuwe financiële directeur, een aantal Covid-19-verordeningen, de kosteloze grafconcessie van pastoor Gust Vanherck, de aankoop van een perceel grond voor de uitbreiding van het kerkhof in Veldwezelt en dertien belasting- of retributiereglementen.

De livestream is te volgen op www.youtube.com/gemeentelanaken.