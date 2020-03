Gemeenteraad gaat toch door,

maar zonder publiek Jempi Welkenhuyzen

16 maart 2020

16u01 0 Lanaken De gemeenteraad van Lanaken gaat door. Op 30 maart komt de raad samen. Eerder had N-VA vanuit de oppositie voorgesteld om de samenkomst te annuleren.

Fractievoorzitter Johan Pauly (N-VA): “Als de politiek aan haar mensen vraagt om bijeenkomsten bij familie en vrienden te vermijden, lijkt het ons niet opportuun om dan wel een vergadering van de gemeenteraad te organiseren. Voor dringende dossiers moet er maar naar oplossingen gezocht worden, zoals bijvoorbeeld online vergaderen.”

Burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) vindt dat de bestuursorganen moeten blijven functioneren. “We beperken ons tot een korte, zakelijke agenda. Het betreft noodzakelijke bestuurlijke goedkeuringen waarover weinig tot geen debat zal zijn en die niet kunnen worden uitgesteld. We laten geen publiek toe, de pers is welkom. We voorzien anderhalve meter afstand tussen de raadsleden en handgels zijn beschikbaar.”