Gemeente zoekt helpers om trage wegen te inventariseren Jempi Welkenhuyzen

14 september 2020

12u32 0 Lanaken De gemeente Lanaken gaat met een tiental vrijwilligers de trage wegen ten noorden van het Albertkanaal in kaart brengen. Eerder werd het zuidelijk deel (Kesselt, Veldwezelt en Briegden) geregistreerd. Doel is een toegankelijkheidskaart op te stellen.

De vrijwilligers brengen knelpunten en blinde vlekken in beeld. “Trage wegen zijn handige verbindingen voor voetgangers en fietsers om naar school of werk te gaan, maar ook leuk voor sport en recreatie. In combinatie met fietsknooppunten en ruiterpaden horen ze vaak tot historische patrimonium. Denk aan paden naar kerken, naar molens, maar ook belangrijk als natuurverbinding. Omdat ze vaak verder weg gelegen zijn van drukke straten, is er een groot verschil in fijn stof. Trage wegen vormen ook wel eens zones waar kinderen kunnen spelen en die uitnodigen tot ontmoetingen”, aldus projectmedewerker Zowie Vangeel.

Maar de trage wegen worden bedreigd. Denk aan innames door landbouw, gebouwen, slecht onderhouden paden of een fysieke afsluiting. Soms zijn ze zelfs gewoon verdwenen. Er is dus nogal wat onduidelijkheid bij gebruikers en aangelanden. “Daarom gaat de gemeente Lanaken nu een en ander deftig opnieuw in kaart brengen”, aldus schepen van Milieu Christel Gorissen (sp.a-Groen). “Bedoeling is de paden opnieuw zichtbaar te maken. De eerstkomende weken komt er een inventarisatie, aan de hand van digitale bronnen, de atlas der buurtwegen 1840, erfdienstbaarheid en ruilverkavelingen. Na de analyse volgt een werkkaart. En dan checken we op het terrein om ons een totaalvisie te vormen.”

Er worden nog enthousiaste wandelaars gezocht. Wie mee wil doen, kan contact opnemen via milieu@lanaken.be.