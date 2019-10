Gemeente zoekt bioboer Jempi Welkenhuyzen

27 oktober 2019

12u40 0

De gemeente Lanaken zoekt een bioboer. Die krijgt 2 tot 4 hectare gemeentegrond ter beschikking om er aan duurzame landbouw te doen. Het project kadert in het klimaatactieplan van de gemeente.

Lanaken is geen typische landbouwgemeente, maar telt wel een aantal bedrijven. Omdat het voor een beginnend landbouwer niet makkelijk is een levensvatbare boerderij uit de grond te stampen, steekt de gemeente een handje toe. “ Bedoeling is een biobedrijf op te zetten met rechtstreekse verkoop aan de consument. Daarmee spelen we in op de zgn. korte keten, een onderdeel van ons klimaatactieplan. We hebben verschillende stukken grond in Rekem en in de buurt van Briegden en Smeermaas. We zullen met de mogelijke kandidaat het meest geschikte stuk selecteren, afhankelijk van wat men gaat telen. Grondsoort is belangrijk, “aldus schepen Christel Gorissen (SP.a-Groen)

Voor de scanning van de ondergrond doet de gemeente beroep op het agricultureel coöperatief De Landgenoten. Deze organisatie zal de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente bijstaan in de ontwikkeling en de opvolging van het project. Ook een samenwerking met de kinderboerderij lijkt een goede suggestie.

Kandidaten kunnen zich tot 30 november melden.