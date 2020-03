Gemeente weigert bouwvergunning Hotelproject Pastorie Jempi Welkenhuyzen

04 maart 2020

De gemeentelijk dienst ruimtelijke orde heeft een bouwvergunning geweigerd aan architecten BNP en Vastgoed Bogaerts in Lanaken voor een kleinschalig hotel in Smeermaas. Dat zou worden ondergebracht in een 19e eeuwse pastorie aan de Brugstraat.

Afgelopen jaar startte zaakvoerder Bogaerts met het opruimen en renoveren van de pastorie. Bedoeling was er een kleinschalig hotel te huisvesten. Een negental kamers zouden in de pastorie komen, voor de resterende kamers was een nieuwe aanbouw met Orangerie en terras voorzien. Maar de werken liggen nu stil want de bouwvergunning blijkt geweigerd. De administratie bij Ruimtelijke Orde maakt gewag van verkeersproblemen. Met name de parking zou voor complicaties zorgen. Daarnaast doet men moeilijk over horecadetails in de plannen. Zaakvoerder Bogaerts betreurt de zaak. Hij hoopt alsnog op een oplossing. Anders overweegt hij beroep aan te tekenen.