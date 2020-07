Gemeente verplicht dragen van mondmaskers Jempi Welkenhuyzen

22 juli 2020

16u36 0 Lanaken De gemeente Lanaken verplicht vanaf morgen, donderdag, het dragen van mondmaskers in alle gemeentelijke gebouwen, maar ook op markten en kermissen. En dit door het stijgend aantal nieuwe coronabesmettingen. Er zullen ook geen huwelijken meer doorgaan in de middeleeuwse waterburcht en alle aanwezigen moeten tijdens huwelijksplechtigheden in het gemeentehuis een mondmasker dragen.

Burgemeester Marino Keulen: “Elke bezoeker boven de 12 jaar is verplicht om een mondmasker te dragen vanaf het ogenblik dat hij of zij een gemeentelijk gebouw betreedt tot wanneer men het opnieuw verlaat. Wanneer bezoekers een gemeentelijk gebouw betreden, er in rondlopen, in een wachtruimte zitten, of zich aan een balie bevinden moeten ze een mondmasker dragen. Ook het personeel dat bezoekers ontvangt draagt altijd een mondmasker, tenzij het personeel achter een plexiwand staat. We zitten in een situatie waarbij er terug meer besmettingen zijn. We moeten elkaar beschermen. Daarom moet de vrijblijvendheid eruit.”

“Ook verplichten we het dragen van een mondmasker op de wekelijkse dinsdagmarkt. Wie geen mondmasker heeft wordt onherroepelijk teruggestuurd. Binnenkort staan er drie kermissen op het programma in onze gemeente. In Rekem (1 t.e.m. 4 augustus), Gellik (8 t.e.m. 11 augustus) en Lanaken-centrum (15 t.e.m. 18 augustus). De kermissen kregen groen licht. Maar dat wil niet zeggen dat alles zoals vanouds kan doorgaan. Het dragen van mondmaskers is verplicht op de kermis en de foorkramers zullen hun attracties voorzien van aangepast maatregelen.” zegt burgemeester Keulen.

Verder vinden er geen huwelijken meer plaats in de waterburcht van het domein Pietersheim. Dit vanwege de te beperkte ruimte. Huwelijksplechtigheden kunnen enkel nog in het gemeentehuis. Ook dan is het dragen van het mondmasker verplicht.