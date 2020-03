Gemeente verkoopt VVV-kantoor in Oud-Rekem en schenkt meubilair

aan vzw Kasteel Reckheim Jempi Welkenhuyzen

16 maart 2020

15u02 0 Lanaken De gemeente Lanaken wil het VVV-kantoor in Oud-Rekem verkopen als appartement met carport. De verkoop loopt via het online biedingssysteem Covast. De gemeente hoopt er 325.000 euro voor te vangen.

In 2009 kocht de gemeente Lanaken een appartement in het oud-gemeentehuis om er de dienst Toerisme in te huisvesten. Aangezien er anno 2020 nog weinig bezoekers over de vloer komen en elders in de gemeente zogenaamd voldoende kanalen zijn om het toerisme te promoten, wil men er nu vanaf.

Eerdere subsidies voor de aankoop, inrichting en studies moeten niet worden terugbetaald aan Toerisme Vlaanderen. Daarover is de oppositie opgelucht: “Gelukkig! Want de verkoop zorgt nu al voor 50.000 euro verlies. Dit was een gebrek aan visie en het is jammer van het geld, er bestond immers al een infobalie in het Oud Gerechtshof”, aldus Piet Vanberkel (N-VA).

Intussen is het appartement koopklaar. De inboedel, zoals het klein meubilair, zal worden hergebruikt in de kantoren van Pietersheim. De grotere meubelstukken, zoals de balie, de spiegelmaquette en de dressoirkast worden geschonken aan de vzw Kasteel Reckheim, aangezien een aantal ruimtes in het kasteel d’Aspremont-Lynden worden heringericht tot openbare ruimte. Ook wordt het museale karakter vergroot. “We stellen eerstdaags een schenkingsakte op waarin de afspraken rond hergebruik worden vastgelegd”, besluit Katrijn Vrancken, Diensthoofd Toerisme - Domein Pietersheim.