Gemeente ruimt verwaarloosde graven. Jempi Welkenhuyzen

23 oktober 2019

Met Allerheiligen en Allerzielen worden de doden herdacht. Nabestaanden plaatsen dan vaak bloemen op het gaf van hun geliefde overledenen. Wie naar het kerkhof gaat, zal echter vaststellen dat nogal wat gaven er verwaarloosd bijliggen of waarvan de concessie eindigt.

Verwaarloosde graven en graven waarvan de concessie ophoudt, worden door de gemeente geruimd wegens plaatsgebrek. In Lanaken betreft het 1229 stoffelijke resten. Geschat gaat het over 820 graven, waarvan de helft dubbele en evenveel enkele.

“Nabestaanden krijgen een termijn van 1 jaar om de concessie te verlengen, of om verwaarloosde graven terug te onderhouden. Vaak zijn die overwoekerd door platengroei, vervallen, ingestort of bouwvallig. Best neemt men vooraf contact op met de Technische Dienst, afdeling Begraafplaatsen. Daar helpt men je ook verder met mogelijke vragen. Bij geen reactie, worden de stoffelijke resten gezamenlijk herbegraven op één centraal punt per begraafplaats, “ aldus gemeentelijk woordvoerder Yven Schoofs.