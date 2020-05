Gemeente past zomerprogramma aan Jempi Welkenhuyzen

15 mei 2020

11u48 8 Lanaken Door corona annuleert de gemeente Lanaken de drie grote gemeentelijke evenementen die voor september gepland stonden. Het betreft het Oldtimertreffen, de Limburgse Fietsvierdaagse en de Maasrun. Er komt een alternatief zomerprogramma.

“Hoewel er door de Nationale Veiligheidsraad nog geen beslissingen zijn genomen voor die periode, valt te verwachten dat ‘social distancing’ gegarandeerd moet blijven. Dat is onmogelijk te handhaven tijdens die drie evenementen. Daarnaast spelen factoren als vergunningen in Nederland, of het voorzien van bevoorradingsposten een rol”, aldus schepen van Evenementen Jolein Martens (Open Vld).

Om zowel de fietsliefhebbers als de lopers toch aan hun trekken te laten komen, werkt men momenteel een alternatief programma uit. “We plannen kleinere evenementen en activiteiten op verrassende plaatsen in heel Groot-Lanaken. Daarbij voorzien we een aanbod voor jong en oud, rekening houdend met de federale veiligheidsmaatregelen. Ook bekijken we hoe de horeca en middenstand daarbij te betrekken”, aldus Martens.