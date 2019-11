Gemeente pakt hangplekken aan Jempi Welkenhuyzen

05 november 2019

10u10 0

De gemeente Lanaken gaat de overlast van hangjongeren structureel aanpakken. De hangplekken worden opgenomen in de zgn . JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plaatsen) en opgevolgd door de politie en een straathoekwerker.

Eén en ander blijkt uit een antwoord van burgemeester Marino Keulen (Open-VLD) aan raadslid Boris Mechels (N-VA). Mechels kaartte de zaak aan na herhaalde klachten van intimidatie door buurtbewoners en vanuit eigen ervaring. Hij verwijst naar een graspleintje in Gellik, waar drugdeals worden gesloten en afval achtergelaten. Ook de parking aan het Cultuurcentrum en het Gemeente- en Kerkplein in Lanaken - centrum blijken geliefde plekken om te ‘chillen’. En sinds kort is daar het Uilenspiegelpark bij gekomen, dat meteen af te rekenen kreeg met vandalisme.

Het gemeentebestuur wil de overlast nu indijken. Zowel vanuit de politie als de straathoekwerker worden de plekken meegenomen op hun ronde. Beide geven aan, aldus Keulen, dat het momenteel rustiger is dan vorige jaren. De straathoekwerker heeft na herhaalde controle geen verdachte bewegingen vastgesteld en werd geen drugsafval gevonden.

Keulen wijst ook op het ouderlijk gezag, gezien het vaak over minderjarigen gaat.

Meer over Marino Keulen

politiek