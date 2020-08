Gemeente pakt gevaarlijk kruispunt in Gellik aan Jempi Welkenhuyzen

15u49 1 Lanaken Volgende week gaat de gemeente het kruispunt van de Wijerdijk met de Boonakkerstraat aanpassen. Doel is de veiligheid van de fietsers te verhogen en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen.

De kruising ligt aan het fietsroutenetwerk op knooppunt 65. De eerdere proefopstelling was negatief. Zo bleken veel fietsers te vallen tijdens het manoeuvreren. Daarom komt er nu een alternatief. Op de fietspaden wordt belijning voorzien, waardoor men zich aan de voorrangsregels moet houden. Er komen ribbelstroken en signalisatie. In een volgende fase wordt de rijweg aangepakt. Gedacht wordt aan verkeersdrempels of een plateau. De nieuwe opstelling zal zes maanden van kracht zijn. Nadien wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.