Gemeente maakt schermen voor artsen, apothekers en krantenventers. Jempi Welkenhuyzen

21 maart 2020

In Lanaken hebben twee techniekers van de gemeentelijke technische dienst vrijdagavond 6 schermen uit plexiglas op maat geplaatst bij krantenwinkels en dierenartsenpraktijken. Eerder deze week werden er ook gemaakt voor dokterskabinetten en apotheken. In totaal zijn 11 schermen voorzien. Die moeten het baliepersoneel beschermen tegen het coronavirus.

“ We kregen de vraag van de apothekers. Aangezien veiligheid en gezondheid tot onze bevoegdheden behoren, hebben we ook dokterspraktijken en dierenartsen bevraagd, “ aldus schepen van openbare werken Peter Verheyen (Open-Vld). “ Ook namen we de krantenwinkels mee in het verhaal, gezien de nood aan communicatie. We focussen op lokale handel, eerder dan op grote ketens. Doel is het baliepersoneel te beschermen. De kostprijs wordt geraamd op 3000 euro. De gemeente draagt de kosten. “

Het baliepersoneel is alvast zeer tevreden. “ We volgen uiteraard de voorzorgsmaatregelen aangezien we dagelijks met de patiënten in contact komen, “ zegt Chèren. Ze is praktijkassistente bij Huisartsenpraktijk Lanakerheide. “Maar we kunnen onvoldoende afstand houden. Vandaar de keuze voor plexiglas bij de balie. Zo voelen we ons toch veiliger en gerust gesteld.”