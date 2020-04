Gemeente Lanaken werkt coronasteunpakket uit Jempi Welkenhuyzen

09 april 2020

14u34 0

Bewust van de impact door de coronacrisis op ondernemingen, middenstand, gezinnen en verenigingen, heeft de gemeente Lanaken een pakket steunmaatregelen opgesteld. Die zullen conform de bevoegdheden worden voorgelegd aan de gemeenteraad van mei e.k. De steun wordt geraamd op 300.000 euro.

Daarbij wil men aanvullend werken aan de overheid. Ook wordt gelet op de duurtijd, aangezien de lockdown momenteel loopt tot 3 mei. Wel is duidelijk dat de huidige crisis invloed heeft op het budgettair meerjarenplan, gezien de vertraagde inkomsten. Bepaalde uitgaven zijn momenteel niet voorzien of uitgesteld. Dat geldt ook voor de investeringen. Om de dagelijkse werking niet in het gedrang te brengen is voorzichtigheid geboden wat betreft de nieuwe steunmaatregelen. Zodat dit niet leidt tot verhoging van de belastingen.

De steun wordt geraamd op 300.000 euro. De gemeenteraad van april stemt elk tweede jaar van de legislatuur de belastingen goed voor de duur van zes jaar. Op de gemeenteraad van mei wordt daarnaast een “noodbelastingreglement” voorgelegd, met specifieke vrijstellingen en belastingverminderingen. Denk o.a. vrijstelling in de horecasector, voor marktkramers, de toeristenbelasting , huurgelden voor verenigingen en de Algemene Gemeentebelasting voor Bedrijven. Tot slot komt er een specifiek steunpakket voor de middenstand en het onderwijs.