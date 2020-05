Gemeente Lanaken deelt eerste mondmaskers uit Jempi Welkenhuyzen

11 mei 2020

18u21 2 Lanaken Inwoners van Neerharen, Kesselt en Briegden mogen als eerste de bestelde mondmaskers verwachten. Dat heeft de gemeente bekend gemaakt.

Lanaken heeft de eerste lading mondmaskers en filters ontvangen. Die werden samen met andere gemeenten van de brandweerzone aangekocht. De filters komen via de federale overheid. Medewerkers van de gemeente maken momenteel de pakketten klaar voor verdeling. “ Vanaf morgen, dinsdag, kunnen de inwoners van Neerharen, Kesselt en Briegden een pakket in de brievenbus verwachten, “ aldus woordvoerder Yven Schoofs. “In elk pakket zit één stoffen mondmasker per gezinslid en twee filters per gezinslid dat ouder is dan twaalf jaar. Een bijhorende folder legt uit hoe men het mondmasker moet gebruiken.”

De komende weken gaan 88 medewerkers de mondmaskers huis aan huis bedelen. Bedoeling is dat iedereen ten laatste tegen begin juni van een mondmasker is voorzien.