Gemeente koopt nieuwe elektrische auto’s Jempi Welkenhuyzen

02 juli 2020

19u53 5 Lanaken De gemeente gaat drie nieuwe elektrische auto’s aankopen. De technische dienst werkte een bestek uit en de uitgave betreft 63.525 euro. De aankoop gebeurt via een onderhandse procedure.

Vanuit de CD&V-oppositie maak raadslid Vera Jans bezwaren. Zij ziet het bestek als een uitsluitingscriterium vermits dat bijzonder gedetailleerd is. Jans stelt het mededingingsprincipe in vraag. Volgens schepen Peter Verheyen (Open Vld) komen zeker drie merknamen in zicht: Skoda, Seat en Toyota. “De merken en types van die elektrische wagens voldoen aan de bepalingen”, aldus Verheyen.