Gemeente geeft gunstig advies voor tankstation Jempi Welkenhuyzen

19 april 2020

De gemeente Lanaken heeft een positief advies afgeleverd voor de omgevingsvergunning van een LUKOIL tankstation met LPG-installatie aan de K. Albertlaan in de wijk Pietersheim. Bedoeling is om er de LPG-installatie te regulariseren, die sinds oktober 2019 verboden was. Er kwam nochtans veel protest van de buurt tegen de regularisatie aanvraag.

Er werden 33 bezwaren ingediend, ondertekend door 77 mensen. Het betrof bedenkingen tegen de procedure, de installatie zelf, maar ook de toenemende onveiligheid en de draagkracht van de omgeving. Doch de gemeente zegt alle bezwaren te hebben afgetoetst aan de bestaande regelgeving en voorschriften. En dus geeft men gunstig advies aan de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg, die het beslissingsrecht heeft. Wel adviseert men om de levering van LPG te voorzien tussen 18u en 21 u, tabaksverkoop aan banden te leggen en de vergunning van het bevoorradingsstation te beperken tot 20 jaar. De buurt reageert vol onbegrip en hoopt dat de Deputatie alsnog de vergunning weigert. Uitspraak op 24 april e.k.