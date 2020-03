Gemeente belt 1.600 ouderen op: “Hoe gaat het met je?” Jempi Welkenhuyzen

26 maart 2020

12u12 0 Lanaken Medewerkers van de gemeente Lanaken bellen 1.600 ouderen op om na te gaan hoe het met hen gaat. Ook wordt gevraagd of ze hulp nodig hebben. Daarnaast willen ze gewoon een luisterend oor zijn voor mensen die op niemand kunnen terugvallen.

“Niet iedereen heeft iemand in de buurt om een babbeltje mee te slaan of waarop men kan beroep doen om medicijnen te halen, dan wel een boodschap te doen”, aldus woordvoerder Yven Schoofs. “Daarom bellen we de meest kwetsbare groep zelf op. Het gaat om 1.600 80-plussers. Omdat we niet over alle telefoonnummers beschikken, willen we vragen dat wie iemand in de omgeving kent, de naam en het telefoonnummer door te spelen aan de dienst Welzijn. Dat kan door een e-mail te sturen naar welzijn@lanaken.be.”